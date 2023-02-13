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Блащак: участие наемников из Польши в конфликте на Украине не является проблемой

Армия
Блащак: участие наемников из Польши в конфликте на Украине не является проблемой

Глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак не считает проблемой факт участия польских наемников в конфликте на Украине.

Министра попросили прокомментировать появляющиеся в СМИ сообщения о погибших на украинской территории с оружием в руках польских гражданах.

«Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы», — заявил Блащак.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что около 90% западной военной техники, предназначенной для Украины, проходит через территорию Польши, передает RT.
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