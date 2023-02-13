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Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов страны по содействию предпринимательству

Экономика

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов страны по содействию предпринимательству

Рейтинг составлялся Министерством экономического развития России совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает сетевое издание «Перспектива-ру».

Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края, в регионе выстроена и успешно работает комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей. Она создана на основе конкретных запросов бизнеса в прямом диалоге, что позволило справиться непростыми вызовами в 2022 году.
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