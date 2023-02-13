Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов страны по содействию предпринимательству

Краснодарский край занял четвертое место среди регионов России по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Рейтинг составлялся Министерством экономического развития России совместно с Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает сетевое издание «Перспектива-ру».
Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края, в регионе выстроена и успешно работает комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей. Она создана на основе конкретных запросов бизнеса в прямом диалоге, что позволило справиться непростыми вызовами в 2022 году.