Краснодарский край вошел в ТОП-5 регионов страны по содействию предпринимательству

Как отметили в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края, в регионе выстроена и успешно работает комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей. Она создана на основе конкретных запросов бизнеса в прямом диалоге, что позволило справиться непростыми вызовами в 2022 году.