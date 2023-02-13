Посетившая Грузию российская путешественница развеяла популярные мифы об этой стране

Тревел-блогер из России посетила Грузию и рассказала о самых популярных мифах об этой стране, которые распространены в Сети.
В первую очередь путешественницу возмутило частое упоминание о высоком уровне преступности. По ее словам, даже в Тбилиси все спокойно, а уж в провинции тем более. Ни с мошенниками, ни с серьезным криминалом россиянка не сталкивалась.
Также блогера поразили слухи про «загрязненный воздух». Туристка заверила, что в Тбилиси с чистотой воздуха все хорошо. В некоторых районах действительно присутствует специфический запах, но его обеспечивают популярные серные источники, на которых стоят бани, воспетые еще поэтом Александром Пушкиным.
Еще одно ошибочное утверждение — Грузия является страной с плохо развитой инфраструктурой. Конечно, легче взять такси или машину напрокат, однако общественный транспорт тоже работает, пишет «Турпром».