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Сенатор Джабаров назвал призывы США к американцам попыткой вмешаться во внутренние дела РФ

Политика
Сенатор Джабаров назвал призывы США к американцам попыткой вмешаться во внутренние дела РФ

Американские власти вновь предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела российского государства. К такому выводу пришел первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее дипмиссия Вашингтона в Москве обратилась к американцам, а также к тем, кто имеет паспорта обеих стран, с призывом немедленно уехать из России и не посещать это государство. Это якобы связано со спецоперацией ВС РФ на украинской земле. Джабаров в рамках беседы с корреспондентами РИА Новости высказал свое мнение на этот счет.

«Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряженности», — сказал сенатор.

Ранее в США заявили, что Москва создает условия для наступления в Донбассе. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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