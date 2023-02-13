Сенатор Джабаров назвал призывы США к американцам попыткой вмешаться во внутренние дела РФ

Американские власти вновь предпринимают попытки вмешаться во внутренние дела российского государства. К такому выводу пришел первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее дипмиссия Вашингтона в Москве обратилась к американцам, а также к тем, кто имеет паспорта обеих стран, с призывом немедленно уехать из России и не посещать это государство. Это якобы связано со спецоперацией ВС РФ на украинской земле. Джабаров в рамках беседы с корреспондентами РИА Новости высказал свое мнение на этот счет.
«Это провокация, грубое вмешательство в дела нашей страны, попытка повысить градус общественной напряженности», — сказал сенатор.
Ранее в США заявили, что Москва создает условия для наступления в Донбассе. Об этом пишет Национальная служба новостей.