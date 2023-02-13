Сенатор Джабаров назвал призывы США к американцам попыткой вмешаться во внутренние дела РФ

Ранее дипмиссия Вашингтона в Москве обратилась к американцам, а также к тем, кто имеет паспорта обеих стран, с призывом немедленно уехать из России и не посещать это государство. Это якобы связано со спецоперацией ВС РФ на украинской земле. Джабаров в рамках беседы с корреспондентами РИА Новости высказал свое мнение на этот счет.