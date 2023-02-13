События на Украине к 12:00 13 февраля: схроны ВСУ в Запорожской области, Киев обстреливает Херсонщину

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 13 февраля.
Россия
Запорожская область
Сотрудники кинологической службы нашли схрон боеприпасов в селе Терпение Мелитопольского района. Из тайника изъяли гранатомет, 2 противотанковые мины, выстрелы к гранатомету, патроны калибра 5,45, тротиловые шашки общей массой 4 500 граммов. Все боеприпасы были вывезены в безопасное место и обезврежены.
Еще один крупный схрон найден в одном из гаражных кооперативов Энергодара, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам чиновника, гараж, котором хранились автоматы Калашникова, гранаты, патроны и форма ВСУ, принадлежал ветерану так называемой «АТО», который сейчас находится на подконтрольной Киеву территории.
Херсонская область
Украинские войска за ночь выпустили по левобережью Днепра в Херсонской области не менее 43 снарядов, сообщили представители экстренных служб региона. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Любимовка, Великая Лепетиха.
«Укржелдорога» сообщила о повреждении ж/д-полотна на контролируемой Киевом части Херсонской области. Сейчас для перевозки пассажиров из Николаева в Херсон задействованы автобусы.
ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило, что за прошлые сутки украинские войска совершили 30 обстрелов территории ДНР. Под удары попали районы 4 населенных пунктов. В результате атак пострадал мирный житель, повреждены 3 домостроения.
За ночь-утро 13 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка и Никольское. По сообщениям местных жителей, в центре Никольского повреждено здание — у него разбит фасад, выбиты окна. Кроме того, в ночь на понедельник расчеты ПВО сбили «Точку-У» над Мариуполем. Поступали сообщения о срабатывании средств противовоздушной обороны и в ряде других тыловых городов ДНР.
Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил, что снос многоэтажек, разрушенных в городе в ходе боевых действий, планируется завершить в текущем году.
ЛНР
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, дислоцированные в Макеевке, используют мирных жителей в качестве живого щита, запрещая им покидать населенный пункт. Тех, кому удалось выехать из поселка, останавливают на блокпосте в районе Грековки и возвращают обратно. Чтобы воспрепятствовать отъезду населения, украинские формирования заминировали трассы, ведущие на север, восток и юг от Макеевки.
Марочко также рассказал, что противник продолжает переброску живой силы и техники на Купянском направлении. Прибытие дополнительных сил ВСУ отмечается в районах Новоселовского, Берестового и Песчаного. Зафиксирована поставка в том числе новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
По словам Марочко, на Лиманском направлении украинские силовики предприняли попытку прорыва обороны союзных войск, однако были вынуждены отступить на исходные рубежи. Он также отметил, что ВСУ пытались поджечь лес в районе Серебрянского лесничества, чтобы затруднить продвижение российских подразделений. Для этого они использовали бочки с горючей смесью и сухой валежник, уточнил офицер, однако из-за снежного покрова и высокой влажности задумка не удалась.
Украина
Министерство обороны Украины заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные гаубицы CAESAR.
Лондон может передать Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, сейчас идет обучение украинских экипажей эксплуатации этих машин. Дипломат также заявил, что украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, чтобы впоследствии отправить их на фронт.
Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что не расценивает присутствие польских наемников на Украине как проблему. По его утверждению, этот вопрос создан «искусственно».
Блащак также выразил мнение, что Киев выдержит длительные боевые действия только при поддержке Запада. В эфире польского ТВ он отметил, что все говорит о том, что конфликт на Украине будет продолжаться долго.