События на Украине к 12:00 13 февраля: схроны ВСУ в Запорожской области, Киев обстреливает Херсонщину

За ночь-утро 13 февраля ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Макеевка и Никольское. По сообщениям местных жителей, в центре Никольского повреждено здание — у него разбит фасад, выбиты окна. Кроме того, в ночь на понедельник расчеты ПВО сбили «Точку-У» над Мариуполем. Поступали сообщения о срабатывании средств противовоздушной обороны и в ряде других тыловых городов ДНР.