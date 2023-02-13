В Симферополе произошла массовая потасовка из-за украинских номеров

Сперва они напали на стоящих рядом с номерами людей, тем самым устроив массовую драку. Позже, выяснив, что никакого отношения к номерам группа подвергшаяся нападению не имеет, компания продолжила поиски виновных. Молодые люди направились в заведение, потребовали паспорта у всех присутствующих, а также пообещали открыть огонь в случае, если кто-то решит оказать сопротивление.