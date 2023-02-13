Врач Мясников назвал простой способ снижения артериального давления без лекарств

Артериальное давление можно снизить без использования лекарств. Об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он поделился простым способом улучшения самочувствия.
Медицинский специалист утверждает, что давление можно снизить с помощью массажа ушей. В качестве доказательства своему утверждению, Мясников провел эксперимент в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он измерил давление до массажа ушей и после проделанной процедуры. В первом случае тонометр показал 137 на 74 миллиметра ртутного столба. После массажа этот покаатель снизился до 121 на 73 миллиметра ртутного столба.
Александр Мясников также рассказал об опасности препаратов, предназначенных для снижения давления. По его словам, прием таких лекарств при атеросклерозе может привести к инсульту.