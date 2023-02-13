Врач Мясников назвал простой способ снижения артериального давления без лекарств

Медицинский специалист утверждает, что давление можно снизить с помощью массажа ушей. В качестве доказательства своему утверждению, Мясников провел эксперимент в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он измерил давление до массажа ушей и после проделанной процедуры. В первом случае тонометр показал 137 на 74 миллиметра ртутного столба. После массажа этот покаатель снизился до 121 на 73 миллиметра ртутного столба.