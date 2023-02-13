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Украинец Малиновский потребовал извинений от комментатора, который назвал его русским

Спорт
Украинец Малиновский потребовал извинений от комментатора, который назвал его русским

Полузащитник французского «Марселя» Руслан Малиновский потребовал извинений от американского комментатора канала beIN Sports. Журналист ошибся во время эфира, назвав украинского хавбека российским игроком.

Инцидент случился во время 22-го тура чемпионата Франции в матче между «Марселем» и «Клермоном». Малиновский потребовал извинений.

«Не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», — заявил украинец в соцсетях.

Ранее комментатор матча «Марсель» — «Клермон» извинился перед Малиновским на своих страницах в социальных сетях. Журналист признал свою ошибку и сказал, что все его мысли сейчас с Украиной.
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