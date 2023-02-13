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Reuters: страны НАТО столкнулись с критическим истощением запасов оружия из-за Украины

Армия
Reuters: страны НАТО столкнулись с критическим истощением запасов оружия из-за Украины

Запасы оружия в странах НАТО достигли критически низких значений из-за поставок Украине, пишет Reuters.

В публикации отмечается, что страны военно-политического блока хотят увеличить объем находящихся на хранении вооружений. Подчеркивается, что запасы оружия, в том числе боеприпасов для РСЗО и артиллерии, истощились.

Отмечается, что в случае масштабного военного столкновения боеприпасы у стран Европы закончатся в течение нескольких дней. По имеющейся информации, решение по увеличению объемов вооружений будет принято на саммите НАТО в июле текущего года.

Ранее стало известно, что в США нет резервных мощностей для пополнения запасов оружия, передает телеканал «360».
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