Reuters: страны НАТО столкнулись с критическим истощением запасов оружия из-за Украины

Запасы оружия в странах НАТО достигли критически низких значений из-за поставок Украине, пишет Reuters.
В публикации отмечается, что страны военно-политического блока хотят увеличить объем находящихся на хранении вооружений. Подчеркивается, что запасы оружия, в том числе боеприпасов для РСЗО и артиллерии, истощились.
Отмечается, что в случае масштабного военного столкновения боеприпасы у стран Европы закончатся в течение нескольких дней. По имеющейся информации, решение по увеличению объемов вооружений будет принято на саммите НАТО в июле текущего года.
Ранее стало известно, что в США нет резервных мощностей для пополнения запасов оружия, передает телеканал «360».