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Аналитики АТОР перечислили самые непопулярные направления среди российских туристов

Общество
Аналитики АТОР перечислили самые непопулярные направления среди российских туристов

Спрос на отдых в Чехии оказался самым низким среди всех зарубежных направлений. На это указали результаты исследования, проведенного Ассоциацией туроператоров России. Эксперты рассказали, какие страны пользуются наименьшей популярностью у россиян.

Специалисты АТОР отмечают, что самый низкий спрос у путешественников наблюдается на отдых в Чехии. При этом ранее республика входила в число самых популярных стран среди россиян. В рейтинг также вошли Великобритания, Нидерланды, Словкаия и Словения, передает издание «Лента.Ru».

В то же время Венгрия стала пользоваться большей популярностью у россиян. Предполагается, что это связано низкими ценами на проживание и перелет в страну. Также Венгрия является круглогодичным направлением, поэтому она может удовлетворить потребности как любителей экскурсий, так и любителей пляжного отдыха.
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