Аналитики АТОР перечислили самые непопулярные направления среди российских туристов

В то же время Венгрия стала пользоваться большей популярностью у россиян. Предполагается, что это связано низкими ценами на проживание и перелет в страну. Также Венгрия является круглогодичным направлением, поэтому она может удовлетворить потребности как любителей экскурсий, так и любителей пляжного отдыха.