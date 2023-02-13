Экс-глава МО США Эспер: Украина выполняет за США грязную работу в борьбе с Россией

Украинское руководство выполняет всю грязную работу за Вашингтон в борьбе с Москвой. Такое откровенное заявление сделал экс-руководитель американского МО Марк Эспер в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
Блогеры позвонили бывшему министру от лица экс-главы Украины Петра Порошенко. В ходе «розыгрыша» Эспер рассказал о роли Белого дома в украинском кризисе и то, какие надежды строит Вашингтон относительно ситуации в российском государстве.
«Украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать их тем, чем мы можем, будь то боеприпасы, оружие, разведданные и так далее», — сказал чиновник.
Эспер отметил, что русские присутствуют не только на украинской территории, но и в Молдавии, Грузии, Азербайджане, Армении и даже в Африке. Эта ситуация сильно напрягает американское руководство, поэтому оно надеется на скорую революцию в России, уточнил экс-глава МО.