Экс-глава МО США Эспер: Украина выполняет за США грязную работу в борьбе с Россией

Эспер отметил, что русские присутствуют не только на украинской территории, но и в Молдавии, Грузии, Азербайджане, Армении и даже в Африке. Эта ситуация сильно напрягает американское руководство, поэтому оно надеется на скорую революцию в России, уточнил экс-глава МО.