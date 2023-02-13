Россия является единственной страной, заинтересованной в независимости Украины. Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт в беседе с информационным агентством SM-News отметил, что Россия получает выгоду от сильной Украины, поскольку благодаря сотрудничеству Москвы и Киева активно развивается экономика обеих стран.
«Если кто-то и заинтересован в существовании Украины, сильной, и Украины, относительно независимой, то это Россия», — подчеркнул Ищенко.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек России судьбу одного из сильнейших государств в мире после окончания конфликта на Украине.