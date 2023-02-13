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Посол Келин: в Британии украинских беженцев вербуют для отправки на фронт

Армия
Посол Келин: в Британии украинских беженцев вербуют для отправки на фронт

Граждан Украины, которые находятся на территории Британии в статусе беженцев, вербуют, чтобы потом отправить на фронт.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил российский посол в Лондоне Андрей Келин. По его словам, вербовкой занимается украинское посольство.

«Ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину», — сообщил дипломат.

Ранее в СВР рассказали, что спецслужбы США активно вербуют джихадистов для совершения терактов на территории России и других стран СНГ, передает телеканал «360».
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