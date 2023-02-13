Израильская армия рассказала о новых рейдах и ударах по палестинской территории

Целью новой атаки израильской армии якобы стал объект ХАМАС по производству ракет.
Израильские войска нанесли несколько ударов по сектору Газа. По данным СМИ, атака совершена в ответ на недавний пуск ракет со стороны боевиков по территории еврейского государства.
Пока информации о пострадавших не поступало. По заявлению Тель-Авива, целью стал некий подземный объект, который использовался движением ХАМАС при производстве снарядов.
Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила рейд в палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как сообщается, в результате погиб один человек.
Накануне израильские спецслужбы также провели подобную операцию в городе Дженин, задержав боевика, обвиняемого в террористической деятельности. При этом в ходе рейда погиб 14-летний подросток. По версии Тель-Авива, палестинцы пытались атаковать военнослужащих, а также бросали в них камни и взрывные устройства, из-за чего солдаты открыли ответный огонь.
В последнее время Тель-Авив значительно нарастил число подобных спецопераций в Палестине после теракта у синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек. Расстрел был совершен боевиками в ответ на рейд в Дженине, когда военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, включая мирных жителей.
На фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта премьер-министр еврейского государства накануне анонсировал кампанию против палестинских формирований. По его словам, кабмин Израиля начнет подготовку «к еще более широким действиям» против экстремистов, причастных к последним терактам, однако при этом планируется минимизировать количество сопутствующих жертв.