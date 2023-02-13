Израильская армия рассказала о новых рейдах и ударах по палестинской территории

В последнее время Тель-Авив значительно нарастил число подобных спецопераций в Палестине после теракта у синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек. Расстрел был совершен боевиками в ответ на рейд в Дженине, когда военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, включая мирных жителей.