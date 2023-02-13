Украинские беженцы остались разочарованы качеством жизни в Великобритании

Многим переехавшим в Великобританию украинским беженцам пришелся не по вкусу уровень качества жизни в стране.
В первую очередь переселенцев шокировали высокие счета за коммунальные услуги и холод в квартирах. В спальне бывает всего +5 градусов, а ощущения такие, будто спишь на улице.
«У них газ лимитирован. Покупается карточка с кубами газа и в аппаратик вставляется. Нет газа — вода холодная и в доме холод. Люди сидят дома в свитерах и с грелками», — рассказала киевлянка, которая снимает комнату в Ливерпуле.
Также недовольство беженцев вызывает и тот факт, что в местных школах большинство детей темнокожие и выходцы из Азии. Многие украинцы из-за этого даже разрывают соглашение о проживании со спонсорами по обоюдному согласию.
Еще одним больным местом оказалась медицина. Переселенцы отмечают, что бригаду скорой помощи порой невозможно дождаться, а терапевты от всех болезней назначают парацетамол, пишет Страна.ua.