Российские военные в ходе СВО уничтожили под Херсоном гаубицу «Акация» и 120-миллиметровый миномет украинских войск.
Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что вражеские артиллерийские системы были выведены из строя в районах населенных пунктов Молодежное и Львово. Подразделения ВСУ также потеряли восемь человек личного состава.
Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС РФ с помощью гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили живую силу и технику украинских войск в ЛНР, передает телеканал «360».