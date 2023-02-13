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Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу украинских войск под Херсоном

Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу украинских войск под Херсоном

Российские военные в ходе СВО уничтожили под Херсоном гаубицу «Акация» и 120-миллиметровый миномет украинских войск.

Знакомый с ситуацией источник рассказал РИА Новости, что вражеские артиллерийские системы были выведены из строя в районах населенных пунктов Молодежное и Львово. Подразделения ВСУ также потеряли восемь человек личного состава.

Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС РФ с помощью гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили живую силу и технику украинских войск в ЛНР, передает телеканал «360».
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