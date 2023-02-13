В России подготовили стратегию развития беспилотных систем

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с представителями предприятий по производству беспилотных систем и обсудил приоритетные отрасли развития.
Чиновник сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина уже ведется разработка нового национального проекта, призванного ускорить развитие отрасли. Было отмечено, что важно налаживать производство не только военных, но и гражданских беспилотников.
В числе приоритетных задач были выделены: создание системы подготовки высококвалифицированных специалистов, доработка нормативно-правовой базы регулирующей сертификацию и использование систем, а также формирование государственного заказа.
Ранее в Санкт-Петербурге открыли центр подготовки операторов беспилотных систем.