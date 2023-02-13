Несколько российских банков могут попасть в новый санкционный список ЕС

Новые санкции Евросоюза могут затронуть четыре российских банка, передает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
По данным издания, в этом списке может оказаться и крупнейший частный банк страны «Альфа-банк».
Напомним, санкции ЕС против России действуют с 2014 года и регулярно расширяются. Их цель — создать проблемы в сфере энергетики, экономики, оборонной промышленности РФ. Изначально ограничения были введены на год, но позже их начали продлевать каждые полгода. В ответ Россия также ввела ряд запретив. Например, на покупку ряда европейских продуктов.
Ранее в польском СМИ Myśl Polska удивились стойкости России перед европейскими санкциями, которые достигли количества в более чем 11 тыс., передает «ФедералПресс».