Несколько российских банков могут попасть в новый санкционный список ЕС

Напомним, санкции ЕС против России действуют с 2014 года и регулярно расширяются. Их цель — создать проблемы в сфере энергетики, экономики, оборонной промышленности РФ. Изначально ограничения были введены на год, но позже их начали продлевать каждые полгода. В ответ Россия также ввела ряд запретив. Например, на покупку ряда европейских продуктов.