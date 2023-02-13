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Конфликт закончился стрельбой в Москве

Происшествия
Конфликт закончился стрельбой в Москве

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД Москвы, конфликт произошедший в Москве между охранником общепита и двумя другими мужчинами, закончился стрельбой.

12 февраля на Пятницкой улице между охранником и двумя мужчинами произошла ссора на бытовой почве. В результате конфликта охранник распылил баллон с газом в сторону своих оппонентов, после чего совершил выстрел из огнестрельного оружия.

Стрелявший мужчина был задержан, а пострадавших доставили в специальное медицинское учреждение для оказания помощи. На данный момент сотрудники полиции выясняют причины произошедшей ситуации.

Напомним, что 10 февраля в Москве на видеокамеры попало жестокое избиение мужчины охранником одного из столичных универмагов. Потерпевший попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами на лице.
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