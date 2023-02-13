Депутаты Госдумы предложили платить налоговый вычет работающим студентам

Работающие российские студенты могут получить налоговый вычет, если соответствующее предложение одобрят в Госдуме, передает RT.
Сообщается, что копия обращения направлена на имя министра труда РФ Антона Котякова. В документе сказано, что многие студенты совмещают обучение с работой. При этом получение образование на дневном факультете представляет собой серьезную нагрузку даже для молодых людей.
В связи с этим Федоров предложил ввести налоговый вычет для работающих студентов высших и средних специальных учебных заведений. Его размер может составить на 0,5 позиции меньше регионального МРОТ.