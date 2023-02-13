Сенатор Владимир Джабаров предположил, что может произойти 23 февраля

Джабаров заявил, что такого рода заявлениям он давно не доверяет, поскольку в них нет никаких оснований и они ничем не подкреплены. Сенатор считает, что порой политики из Украины «рассказывают как явь» свои сны. По его мнению, необходимо относиться к таким заявлениям спокойно и продолжать делать свое дело.