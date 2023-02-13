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Сенатор Владимир Джабаров предположил, что может произойти 23 февраля

Политика
Сенатор Владимир Джабаров предположил, что может произойти 23 февраля

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров предположил, что «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать капитуляция Украины.

Кулеба заявил на днях, что 23 и 24 февраля 2023 года должны произойти «великие события», которые «Россия запомнит». В своей речи он подчеркивал неизбежность изменения международных политической и дипломатической повесток.

Джабаров заявил, что такого рода заявлениям он давно не доверяет, поскольку в них нет никаких оснований и они ничем не подкреплены. Сенатор считает, что порой политики из Украины «рассказывают как явь» свои сны. По его мнению, необходимо относиться к таким заявлениям спокойно и продолжать делать свое дело.
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