Сенатор Владимир Джабаров предположил, что может произойти 23 февраля

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров предположил, что «великим событием», о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать капитуляция Украины.
Кулеба заявил на днях, что 23 и 24 февраля 2023 года должны произойти «великие события», которые «Россия запомнит». В своей речи он подчеркивал неизбежность изменения международных политической и дипломатической повесток.
Джабаров заявил, что такого рода заявлениям он давно не доверяет, поскольку в них нет никаких оснований и они ничем не подкреплены. Сенатор считает, что порой политики из Украины «рассказывают как явь» свои сны. По его мнению, необходимо относиться к таким заявлениям спокойно и продолжать делать свое дело.