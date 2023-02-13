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Российский блогер рассказал о допросах и вымогательстве денег на границе Таиланда

Общество
Российский блогер рассказал о допросах и вымогательстве денег на границе Таиланда

Российские туристы, которые выезжают из Таиланда, стали жаловаться на штрафы и случаи вымогательства на границе в азиатской стране. Об этом сообщил блогер с канала «А жить то где хорошо?» на платформе «Дзен».

Россиянин рекомендовал не оставлять на счетах крупных сумм при выезде из королевства. Пограничники начнут интересоваться, как долго турист пробыл в стране, а также могут проверить чемоданы и счета в местных банках.

Дело в том, что многие россияне отправляются в Таиланд на зимовку. Некоторые из них работали нелегально или имеют просроченные визы в паспорте. Если путешественник пробыл в стране более 45 дней, на границе его могут пригласить «на неприятный разговор в тайную комнату».

Местные пограничники, увидев крупную сумму денег, могут потребовать оплатить штраф. Однако в некоторых случаях сотрудники выпрашивают взятку, передает портал «Турпром».
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