Российский блогер рассказал о допросах и вымогательстве денег на границе Таиланда

Дело в том, что многие россияне отправляются в Таиланд на зимовку. Некоторые из них работали нелегально или имеют просроченные визы в паспорте. Если путешественник пробыл в стране более 45 дней, на границе его могут пригласить «на неприятный разговор в тайную комнату».