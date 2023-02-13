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Журналистка Ксения Собчак осудила снятие Лии Ахеджаковой с ролей в «Современнике»

Шоу-бизнес
Журналистка Ксения Собчак осудила снятие Лии Ахеджаковой с ролей в «Современнике»

Руководство театра «Современник» сняло с репертуара культурного учреждения спектакли с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой. На ситуацию с ней отреагировала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Говоря об отстранении оскандалившейся из-за критики СВО Ахеджаковой, Собчак заявила, что «увольнять с последней роли великую и уже немолодую актрису — предавать общее прошлое», пишет «Культуромания».

Как сообщает «Вечерняя Москва», о снятии с репертуара «Современника» спектакля «Игра в джин» с участием Ахеджаковой стало известно 8 февраля. Показ постановки был запланирован на февраль и март 2023 года.
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