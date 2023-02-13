Ассоциация независимых аптек попросила у ФАС защиты от крупных сетей

Федеральные аптечные сети представляют опасность для малых игроков этого рынка. При этом крупные руководители признают избыток аптек в некоторых регионах, но опасаются жестких регуляторных мер. Предлагаемое нововведение предполагает ограничение необходимого минимального расстояния между аптеками. Это должно позволить равномерно обеспечить население лекарствами.