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Ассоциация независимых аптек попросила у ФАС защиты от крупных сетей

Экономика
Ассоциация независимых аптек попросила у ФАС защиты от крупных сетей

Ассоциация независимых аптек предложила идею по защите небольших рыночных игроков. Организация направила предложение в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), передает «Коммерсантъ».

Федеральные аптечные сети представляют опасность для малых игроков этого рынка. При этом крупные руководители признают избыток аптек в некоторых регионах, но опасаются жестких регуляторных мер. Предлагаемое нововведение предполагает ограничение необходимого минимального расстояния между аптеками. Это должно позволить равномерно обеспечить население лекарствами.

Директор ассоциации ранее в беседе с «ФедералПресс» рассказала о текущих проблемах отрасли. По ее словам, ряд лекарств стал реже продаваться.
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