Политолог Аватков: Анкара ценит помощь Москвы в спасении турок из-под завалов

Напомним, что на территории Турции, Сирии, а также ряда других стран с 6 по 7 февраля прошла волна подземных толчков. В результате ЧП тысячи местных жителей оказались под завалами. Москва не прошла мимо беды и незамедлительно отправила своих людей для поиска и спасения пострадавших, пишет ИА SM.News.