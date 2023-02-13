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Политолог Аватков: Анкара ценит помощь Москвы в спасении турок из-под завалов

Политика
Политолог Аватков: Анкара ценит помощь Москвы в спасении турок из-под завалов

Турецкое государство высоко ценит помощь Москвы в устранении последствий землетрясений. Такое мнение высказал политолог Владимир Аватков.

Напомним, что на территории Турции, Сирии, а также ряда других стран с 6 по 7 февраля прошла волна подземных толчков. В результате ЧП тысячи местных жителей оказались под завалами. Москва не прошла мимо беды и незамедлительно отправила своих людей для поиска и спасения пострадавших, пишет ИА SM.News.

«В Турции однозначно заметили направленную России помощь. Это все освещается. Мы направили туда еще одну группу спасателей, это опять будет освещаться. Турция ценит помощь», – сказал Аватков.

По данным на 12 февраля, в результате землетрясений в Турции погибло 29 605 человек. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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