МИД РФ сообщил о встрече с новым министром Китая

В Кремле сообщили о подготовке встречи глав МИД Китая и России в рамках знакомства Сергея Лаврова и нового министра Китая Цинь Гана. Последнего назначили на пост главы МИД 30 декабря.
Встреча Лаврова и Гана должна стать первой после назначения Цинь на должность главы министерства иностранных дел. 9 января представители министерств уже проводили телефонный разговор, в котором Лавров пригласил Цинь Гана посетить Россию в ближайшее время.
Также во время телефонного разговора были затронуты вопросы несогласия с политикой США, попыток Запада терроризировать Россию и Китай введением санкций и вторжением в их внутренние дела.
Как заявил Руденко ТАСС, у обоих руководителей МИД есть положительный настрой на продолжение встреч в дальнейшем, а также расширении спектра обоюдного сотрудничества.
Сообщается, что до назначения на должность главы МИД Ган был послом Китая в США с июля 2021 года. Также Ган считается одним из приближенных людей к генеральному секретарю коммунистической партии Си Цзиньпину, благодаря своей публичной критике действий США и резким ответам в защиту внутренней политики Китая.
Ранее, 30 декабря, стало известно, что предыдущий министр иностранных дел Китая Ван И покинул свой пост. Ван И руководил МИД с марта 2013 года. Причины этой смены кадров не объяснялись.