МИД РФ сообщил о встрече с новым министром Китая

Сообщается, что до назначения на должность главы МИД Ган был послом Китая в США с июля 2021 года. Также Ган считается одним из приближенных людей к генеральному секретарю коммунистической партии Си Цзиньпину, благодаря своей публичной критике действий США и резким ответам в защиту внутренней политики Китая.