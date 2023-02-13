Чепчугов посоветовал полузащитнику «Монако» Головину продолжить карьеру в АПЛ

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высоко оценил игру полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Экс-вратарь посоветовал хавбеку продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Недавно стало известно, что Головин близок к продлению контракта с «Монако». Однако Чепчугов предложил российскому полузащитнику переехать в Великобританию.
«Я считаю, что Головин вырос до уровня АПЛ. Ему нужно сменить лигу! Знания английского Саша подтянул. Сейчас то самое время, когда нужно переходить в новую элиту», — приводит слова вратаря издание Sport24.
Ранее немецкие СМИ сообщали об интересе к Головину со стороны клубов Бундеслиги. В частности, боссы дортмундской «Боруссии» изучали возможность осуществления сделки.