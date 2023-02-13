Экс-глава Пентагона Эспер в беседе с пранкерами признал наличие биолабораторий на Украине

Информацию о существование подобных объектов он фактически подтвердил в беседе с известными пранкерами Вованом и Лексусом. Они поговорили с Эспером, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко, который пожаловался экс-главе Пентагона на то, что ВС РФ могут нанести удары по биолабораториям.