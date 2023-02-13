Экс-глава Пентагона Эспер в беседе с пранкерами признал наличие биолабораторий на Украине

Бывший глава военного ведомства США Марк Эспер признал, что на Украине есть западные биолаборатории.
Информацию о существование подобных объектов он фактически подтвердил в беседе с известными пранкерами Вованом и Лексусом. Они поговорили с Эспером, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко, который пожаловался экс-главе Пентагона на то, что ВС РФ могут нанести удары по биолабораториям.
Эспер сказал, что такие объекты необходимо лучше защищать. Помочь Киеву сделать это можно с помощью поставок систем ПВО.
«Мы на Западе промедлили с поставками комплексов противовоздушной обороны для ключевых городов, ключевой инфраструктуры», — сообщил он.
Бывший министр отметил, что имеющихся у ВСУ комплексов NASAMS очень мало, чтобы обезопасить воздушное пространство.