Яркий астероид замечен в небе над северными регионами Франции

По данным портала EarthSky, небольшой астероид вошел в атмосферу Земли в ночь с 12 на 13 феврале. Ширина космического камня оценивается всего в один метр. Как уточняется, астероид, несмотря на незначительные размеры, обнаружили заранее. За несколько часов до предполагаемого столкновения объект заметил венгерский ученый Кристиан Сарнецкий. Астероид получил обозначение Sar2667.