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Яркий астероид замечен в небе над северными регионами Франции

Общество
Яркий астероид замечен в небе над северными регионами Франции

Излучающий вспышки света астероид засняли пролетающим над севером Франции. Соответствующие кадры очевидцы публикуют в социальных сетях и мессенджерах.

На видео, которым поделился Telegram-канал «Shot», можно заметить, как в атмосферу Земли проникает яркий объект, который внезапно вспыхивает, а затем тускнеет.

По данным портала EarthSky, небольшой астероид вошел в атмосферу Земли в ночь с 12 на 13 феврале. Ширина космического камня оценивается всего в один метр. Как уточняется, астероид, несмотря на незначительные размеры, обнаружили заранее. За несколько часов до предполагаемого столкновения объект заметил венгерский ученый Кристиан Сарнецкий. Астероид получил обозначение Sar2667.
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