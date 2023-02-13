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Певец Александр Маршал заявил об уклонении Артура Смольянинова от службы в ВСУ

Шоу-бизнес
Певец Александр Маршал заявил об уклонении Артура Смольянинова от службы в ВСУ

Рок-музыкант, певец и автор песен Александр Маршал признался, что ему непонятно поведение сбежавшего из России и оскорбившего свою родину актера театра и кино Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ).

Говоря на эту тему в очередном выпуске YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», заслуженный артист России отметил, что ему больно смотреть на то, что делают бегущие из страны знаменитости.

«Россия дала вам все, а вы не просто уезжаете и грязью поливаете. Смольянинов вообще заявил, что хочет служить в ВСУ. Ну, дали ему повестку, — так он сбежал», — высказался он.

Ранее певец и музыкант Игорь Наджиев заявил, что поливающих грязью свою страну артистов следует лишать возможности зарабатывать в России.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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