Большинство граждан России поддерживает идею запрета чиновникам отдыхать за границей в период СВО

Предложение о запрете для чиновников и депутатов отправляться на отдых в другие страны во время проведения спецоперации одобряют 60% граждан РФ. Об этом уведомили на сайте сервиса SuperJob.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на RT, по данным опроса, проведенного аналитиками SuperJob, 23% ответивших выступили против данной идеи. Так, 15% полагают, что каждый имеет право сам выбирать направление для отдыха, а 8% думают, что не надо лишать россиян возможности увидеть, кто в действительности патриот.
Кроме того, 17% респондентов не смогли ответить на этот вопрос определенно. Оказалось, что мужчины одобряют запрет на выезд за границу чаще, чем женщины (65% против 55%), а участники опроса старше 45 лет – чаще, чем молодежь до 24 лет (64% против 47%). Отмечается, что в опросе участвовали 1600 экономически активных россиян из различных субъектов РФ.