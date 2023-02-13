Большинство граждан России поддерживает идею запрета чиновникам отдыхать за границей в период СВО

Кроме того, 17% респондентов не смогли ответить на этот вопрос определенно. Оказалось, что мужчины одобряют запрет на выезд за границу чаще, чем женщины (65% против 55%), а участники опроса старше 45 лет – чаще, чем молодежь до 24 лет (64% против 47%). Отмечается, что в опросе участвовали 1600 экономически активных россиян из различных субъектов РФ.