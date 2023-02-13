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Депутат Ямпольская высказалась о сломанной судьбе уехавшего из России Филиппенко

Шоу-бизнес
Депутат Ямпольская высказалась о сломанной судьбе уехавшего из России Филиппенко

Заслуженный артист РСФСР, 78-летний актер театра и кино Александр Филиппенко на днях покинул Россию. Об отъезде звезды «Противостояния» в Литву высказалась председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская.

Как отметила депутат в социальных сетях, Филиппенко — «еще одна сломанная на старости лет судьба», и, что характерно, сломанная своими же собственными руками.

«Театр держится за запасной вариант «отбыл на лечение». Но от чего можно излечиться в Вильнюсе? Там любые хронические недуги только обостряются», — написала она.

Ранее о сбежавшем из России артисте эстрады, шоумене и юмористе Максиме Галкине✱ (признан иноагентом в РФ) высказался певец Григорий Лепс. На концерте в Ставрополе он со сцены послал мужа исполнительницы Аллы Пугачевой.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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