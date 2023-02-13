Депутат Ямпольская высказалась о сломанной судьбе уехавшего из России Филиппенко

Ранее о сбежавшем из России артисте эстрады, шоумене и юмористе Максиме Галкине✱ (признан иноагентом в РФ) высказался певец Григорий Лепс. На концерте в Ставрополе он со сцены послал мужа исполнительницы Аллы Пугачевой.