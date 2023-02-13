В России появился новый вид визового мошенничества

Мошенники используют ботов для оформления броней на сайтах визовых агентств с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене.
После начала Специальной военной операции на Украине граждане России начали испытывать ряд трудностей с получением виз в государства Европейского Союза. Связано это не только с наличием ограничений со стороны Западных государств, но теперь и с такого рода мошенничеством.
С помощью автоматических ботов злоумышленники бронируют все свободные места в очередях на подачу документов для получения визы. Поскольку боты действуют автономно и быстро, многие люди просто не успевают оформить заявку на бронь.
С такой проблемой россияне сталкиваются при попытке подать документы на визу в самые популярные направления: во Францию, Италию и Испанию, а ботов можно свободно приобретать в интернете или же создать самостоятельно, написав довольно простой код.