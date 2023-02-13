Илон Маск заявил, что не даст развязать новый мировой конфликт

В октябре 2022 года Маск подвергся критике украинских СМИ за свой план урегулирования текущего кризиса. Согласно плану Маска, Украина должна отказаться от претензий на Крым, а также передать России все территории, жители которых в ходе референдума изъявят желание войти в ее состав.