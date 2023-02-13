Илон Маск заявил, что не даст развязать новый мировой конфликт

Предприниматель сообщил, что на сегодняшний глобальная спутниковая система starlink, разработанная компанией SpaceX, обладает критической важностью для Украины. В особенности для фронтовой зоны ввиду того, что все остальные способы выхода в интернет были ликвидированы.
Несмотря на то, что сегодня система все еще доступна для Украины, Илон Маск заявил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта страну лишат доступа к системе.
Ранее, глава корпорации Гвинн Шотвелл сообщила, что SpaceX ограничит доступ дронов ВСУ к системе и также подчеркнула, что система создавалась не для военных нужд.
В октябре 2022 года Маск подвергся критике украинских СМИ за свой план урегулирования текущего кризиса. Согласно плану Маска, Украина должна отказаться от претензий на Крым, а также передать России все территории, жители которых в ходе референдума изъявят желание войти в ее состав.