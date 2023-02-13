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Илон Маск заявил, что не даст развязать новый мировой конфликт

Политика
Илон Маск заявил, что не даст развязать новый мировой конфликт

Предприниматель сообщил, что на сегодняшний глобальная спутниковая система starlink, разработанная компанией SpaceX, обладает критической важностью для Украины. В особенности для фронтовой зоны ввиду того, что все остальные способы выхода в интернет были ликвидированы.

Несмотря на то, что сегодня система все еще доступна для Украины, Илон Маск заявил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта страну лишат доступа к системе.

Ранее, глава корпорации Гвинн Шотвелл сообщила, что SpaceX ограничит доступ дронов ВСУ к системе и также подчеркнула, что система создавалась не для военных нужд.

В октябре 2022 года Маск подвергся критике украинских СМИ за свой план урегулирования текущего кризиса. Согласно плану Маска, Украина должна отказаться от претензий на Крым, а также передать России все территории, жители которых в ходе референдума изъявят желание войти в ее состав.
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