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Украинский вице-премьер Стефанишина предрекла начало диалога по вступлению в ЕС в 2023 году

Политика
Украинский вице-премьер Стефанишина предрекла начало диалога по вступлению в ЕС в 2023 году

Заместитель руководителя украинского кабинета министров Ольга Стефанишина сделала довольно громкое заявление относительно членства Киева в Европейском союзе.

По мнению политика, обсуждение вопроса присоединения Украины к объединению стартует уже в текущем году. Соответствующую точку зрения Стефанишина высказала 13 февраля.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что процесс вступления Киева в сообщество будет зависеть от того, насколько эта страна сумела подготовиться. Каких-то определенных сроков присоединения Украины к ЕС нет, уточнила она.
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