Украинский вице-премьер Стефанишина предрекла начало диалога по вступлению в ЕС в 2023 году

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что процесс вступления Киева в сообщество будет зависеть от того, насколько эта страна сумела подготовиться. Каких-то определенных сроков присоединения Украины к ЕС нет, уточнила она.