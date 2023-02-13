Украинский вице-премьер Стефанишина предрекла начало диалога по вступлению в ЕС в 2023 году

Заместитель руководителя украинского кабинета министров Ольга Стефанишина сделала довольно громкое заявление относительно членства Киева в Европейском союзе.
По мнению политика, обсуждение вопроса присоединения Украины к объединению стартует уже в текущем году. Соответствующую точку зрения Стефанишина высказала 13 февраля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что процесс вступления Киева в сообщество будет зависеть от того, насколько эта страна сумела подготовиться. Каких-то определенных сроков присоединения Украины к ЕС нет, уточнила она.