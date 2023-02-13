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GT: Байден хочет убедить ЕС занять более жесткую позицию по отношению к России

Политика
GT: Байден хочет убедить ЕС занять более жесткую позицию по отношению к России

Глава Белого дома Джо Байден намерен убедить европейских лидеров в необходимости занять более враждебную позицию по отношению к Москве. Такая точка зрения содержится в материале Global Times.

Ранее появилась информация о планах американского лидера совершить рабочую поездку в Варшаву. Там он намерен затронуть вопросы относительно увеличения помощи Киеву в рамках спецоперации ВС РФ на Украине. Таким образом глава США собирается еще больше снизить шансы на урегулирование конфликта, считают авторы.

«Он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой ястребиной позицией», — говорится в статье.

Ранее экс-глава итальянского кабмина Сильвио Берлускони сказал, что добиться прекращения огня на Украине можно только с помощью плана по восстановлению этой страны. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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