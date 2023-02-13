Банда злоумышленников ответит в суде за хищение дизтоплива на 11 млн рублей в Ленобласти

Банда злоумышленников ответит в суде за хищение дизельного топлива на 11 млн рублей в Ленинградской области. Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование резонансного уголовного дела, сообщает руководитель Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко.
На скамье подсудимых окажутся восемь участников преступного сообщества. По данным следствия, злоумышленники занимались хищением нефтепродуктов из магистрального нефтепродуктопровода на территории Тосненского и Выборгского районов Ленинградской области. Путем врезки воры получали горючее, после чего сливали похищенное в потайную емкость, скрытую в кузове МАЗ.
В общей сложности фигуранты украли не менее 246 тонн дизельного топлива. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Правоохранители наложили арест на транспортные средства и объекты недвижимости обвиняемых. Материалы производства с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения по существу.