Банда злоумышленников ответит в суде за хищение дизтоплива на 11 млн рублей в Ленобласти

В общей сложности фигуранты украли не менее 246 тонн дизельного топлива. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Правоохранители наложили арест на транспортные средства и объекты недвижимости обвиняемых. Материалы производства с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для дальнейшего рассмотрения по существу.