«Этот день в истории». Что произошло 13 февраля, праздники, факты, люди

13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН». В этот день традиционно отмечается праздник — День радио. Исследования показывают глобальное снижение доверия к интернету и соцсетям, но рост доверия к радионовостям: многие люди по-прежнему доверяют радио больше, чем любым другим средствам массовой информации.