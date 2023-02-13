«Этот день в истории». Что произошло 13 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН». В этот день традиционно отмечается праздник — День радио. Исследования показывают глобальное снижение доверия к интернету и соцсетям, но рост доверия к радионовостям: многие люди по-прежнему доверяют радио больше, чем любым другим средствам массовой информации.
Сегодня в 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Спустя 9 лет состоялось торжественное открытие магистрали. Долгое время железнодорожный путь называться «Николаевским», потом был переименован в «Октябрьскую железную дорогу».
День рождения мирового кино принято отмечать 13 февраля. В 1895 году братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Спустя несколько месяцев в Париже изобретатели продемонстрировали прибор в действии. Они провели первый публичный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».
Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».