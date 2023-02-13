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Студент МГУ насмерть сбил женщину-пешехода на севере Москвы

Происшествия
Студент МГУ насмерть сбил женщину-пешехода на севере Москвы

ДТП с участием пешехода произошло на севере Москвы. В результате происшествия погибла женщина, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz — первокурсник МГУ. Он сбил россиянку, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу. В результате потерпевшая получила смертельные травмы. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее грузовик, «Газель» и две легковушки столкнулись на северо-востоке Москвы. Авария произошла на проезде Серебрякова в районе пересечения с проездом Нансена, сообщал телеканал «360».
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