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Полицейский лишился части пальца в результате поножовщины в нижегородском кафе

Происшествия
Полицейский лишился части пальца в результате поножовщины в нижегородском кафе

Ссора на почве употребления алкоголя в одном из кафе под Нижним Новгородом закончилась поножовщиной. Об инциденте в понедельник пишет РЕН ТВ.

По данным издания, все произошло в ночь на 11 февраля в городе Лысково. В кафе пришли отдыхать полицейский вместе со своим братом. В какой-то момент у них завязался конфликт с двумя другими посетителями. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из оппонентов достал нож и ударил им полицейского и его компаньона.

Прибывшие медики экстренно доставили пострадавших в больницу. У стража порядка диагностировали раны руки и ушибы, а у его брата — серьезную травму лица. Кроме того, полицейский лишился куска пальца.

Одного из подозреваемых удалось задержать. Выяснилось, что мужчина четыре раза привлекался к уголовной ответственности. Поиски второго злоумышленника продолжаются.
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