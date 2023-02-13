Полицейский лишился части пальца в результате поножовщины в нижегородском кафе

По данным издания, все произошло в ночь на 11 февраля в городе Лысково. В кафе пришли отдыхать полицейский вместе со своим братом. В какой-то момент у них завязался конфликт с двумя другими посетителями. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из оппонентов достал нож и ударил им полицейского и его компаньона.