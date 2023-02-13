Стало известно, опасен ли для России сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции

Сдвиг литосферных плит был зафиксирован сейсмологами после мощного землетрясения в Турции 6 февраля. Российские ученые решили выяснить, несет ли это явление опасность для страны.
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов сообщил, что очаг толчков находился на глубине от 10 до 18 километров. Там сформировалась упругая сейсмическая волна, которая привела к разрушениям, достигнув поверхности.
«На этой глубине в очаге произошло смещение одного блока земной коры относительно другого примерно на три метра», — передает слова ученого портал «Область 45».
Такие мощные землетрясения могут спровоцировать сейсмическую активность в других местах. Однако предугадывать последствия толчков исследователи пока не могут.
«Ридус» сообщил, что сейсмическая активность может возникнуть на территории Крыма. Полуостров вместе с Турцией находится на Альпийско-Гималайском поясе.