Певица Рианна подтвердила вторую беременность на «Супербоуле»

Как сообщает телеканал «360», впервые исполнительница песни Love The Way You Lie стала матерью в мае 2022 года. Рианна родила рэперу ASAP Rocky, с которым она дружит и сотрудничает много лет, сына. Примечательно, что первое время певица старалась скрывать свою беременность, однако вскоре принялась свободно демонстрировать на публике округлившийся живот.