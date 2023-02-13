Певица Рианна подтвердила вторую беременность на «Супербоуле»

Американская певица барбадосского происхождения Рианна появилась на «Супербоуле», финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Визит певицы на матч развеял все сомнения вокруг ее второй беременности.
Когда Рианна начала исполнять на поле хит We Found Love, любопытным взглядам зрителей открылся ее заметно округлившийся живот, подчеркнутый расстегнутым красным комбинезоном.
Как сообщает телеканал «360», впервые исполнительница песни Love The Way You Lie стала матерью в мае 2022 года. Рианна родила рэперу ASAP Rocky, с которым она дружит и сотрудничает много лет, сына. Примечательно, что первое время певица старалась скрывать свою беременность, однако вскоре принялась свободно демонстрировать на публике округлившийся живот.