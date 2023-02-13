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Посол Келин допустил отказ Лондона приглашать Москву на коронацию Карла III

Политика
Посол Келин допустил отказ Лондона приглашать Москву на коронацию Карла III

Британское руководство сознательно не станет отправлять приглашение Москве на церемонию возложения короны на Карла III. Такую точку зрения высказал глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат выразил уверенность в том, что это мероприятие будет проходить в довольно узком формате. Совсем не так, как это было во время коронации предыдущего монарха. Соответствующими выводами Келин поделился в ходе разговора с журналистами РИА Новости.

«Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II», — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что планы Запада по изоляции России провалились. Об этом пишет Национальная служба новостей.
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