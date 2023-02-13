Конкурс историй о падении метеорита стартовал в Челябинской области

Как напомнил в соцсетях Текслер, 15 февраля 10 лет назад на территории региона было зафиксировано падение осколка метеорита, свидетелем чего стало немало местных жителей. По словам Текслера, эту дату уже принято считать вторым днем рождения Челябинской области, сообщает «ЧелябинскСегодня».