Конкурс историй о падении метеорита стартовал в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил инициатором проведения конкурса на лучший рассказ о падении метеорита в 2013 году.
Как напомнил в соцсетях Текслер, 15 февраля 10 лет назад на территории региона было зафиксировано падение осколка метеорита, свидетелем чего стало немало местных жителей. По словам Текслера, эту дату уже принято считать вторым днем рождения Челябинской области, сообщает «ЧелябинскСегодня».
Поэтому данное событие достойно стать предметом воспоминаний, которые логично оформить в жанре конкурса на лучший рассказ. Авторы лучших историй будут названы 18 февраля в ходе фестиваля МетеоритФЕСТ. Их ждут ценные призы.