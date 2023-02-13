Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане у берегов Курильских островов. О землетрясении сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическое явление было зарегистрировано в 16:57 по местному времени (8:57 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска и 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симушир, отметили в филиале РАН.
Колебание земной коры оценивается как «интенсивное». Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.