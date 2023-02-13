Глава МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с обращением к украинским спортсменам. Функционер заявил, что с понимаем относится к текущей ситуации на территории страны.
Бах подчеркнул, что МОК делает все для исполнения главной миссии спорта — объединять людей вне зависимости от их гражданства, цвета кожи и так далее.
«Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации. Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью с ним солидарны и все их комментарии серьезно воспринимаем», — приводит слова специалиста France 24.
Напомним, Бах 25 января обратился к спортивным федерациям с предложением рассмотреть варианты для участия российских и белорусских атлетов в мировых и континентальных первенствах под нейтральным флагом, сообщает RT. Функционер привел в пример Открытый чемпионат Австралии по теннису, где выступали россияне и белорусы.