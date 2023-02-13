Глава МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

Напомним, Бах 25 января обратился к спортивным федерациям с предложением рассмотреть варианты для участия российских и белорусских атлетов в мировых и континентальных первенствах под нейтральным флагом, сообщает RT. Функционер привел в пример Открытый чемпионат Австралии по теннису, где выступали россияне и белорусы.