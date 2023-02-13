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Протестующие против поставок вооружений Украине вышли на улицы французских городов

Политика
Протестующие против поставок вооружений Украине вышли на улицы французских городов

Сотни людей вышли на улицы крупных городов во Франции. Люди выходят с лозунгами против поставок оружия Украине. Протесты уже захлестнули Париж, Дижон, Марсель, Тулон и еще несколько десятков городов.

В крупных городах проходят самые масштабные акции. Помимо требования французов о прекращении поставок вооружений Киеву, звучат требования и о выходе Пятой Республики из состава Североатлантического альянса, а протестующие разрезали флаг НАТО.

Схожую политику не поддерживают жители Германии. Там создали петицию за мирное урегулирование и против отправки оружия, которую подписали уже более 300 тысяч человек. Если данная петиция соберет более 500 тыс. подписей, то она станет одной из самых подписываемых на данный момент.
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