Протестующие против поставок вооружений Украине вышли на улицы французских городов

Сотни людей вышли на улицы крупных городов во Франции. Люди выходят с лозунгами против поставок оружия Украине. Протесты уже захлестнули Париж, Дижон, Марсель, Тулон и еще несколько десятков городов.
В крупных городах проходят самые масштабные акции. Помимо требования французов о прекращении поставок вооружений Киеву, звучат требования и о выходе Пятой Республики из состава Североатлантического альянса, а протестующие разрезали флаг НАТО.
Схожую политику не поддерживают жители Германии. Там создали петицию за мирное урегулирование и против отправки оружия, которую подписали уже более 300 тысяч человек. Если данная петиция соберет более 500 тыс. подписей, то она станет одной из самых подписываемых на данный момент.