Протестующие против поставок вооружений Украине вышли на улицы французских городов

Схожую политику не поддерживают жители Германии. Там создали петицию за мирное урегулирование и против отправки оружия, которую подписали уже более 300 тысяч человек. Если данная петиция соберет более 500 тыс. подписей, то она станет одной из самых подписываемых на данный момент.