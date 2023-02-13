Агрессивный алабай загрыз дворнягу в ЖК «Родина» в Казани

Алабая забрал неизвестный гражданин, который сказал, что не является хозяином животного. Однако агрессивный пес безропотно выполнял все его команды. Теперь жильцы ЖК «Родина», на территории которого произошел данный инцидент, боятся за безопасность своих детей. Хозяина алабая разыскивают.