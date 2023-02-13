Агрессивный алабай загрыз дворнягу в ЖК «Родина» в Казани

Жильцы одного из домов татарстанской столицы зафиксировали на видео жуткую картину – разъяренный алабай погнался за дворнягой и, догнав, растерзал ее прямо на глазах у людей.
Как информирует издание «KAZANFIRST», мелкая собака в результате нападения крупной особи очень сильно пострадала. Отзывчивые татарстанцы попытались оказать помощь пострадавшему псу, но раны оказались несовместимыми с жизнью. Ветеринарам пришлось усыпить израненную собаку.
Алабая забрал неизвестный гражданин, который сказал, что не является хозяином животного. Однако агрессивный пес безропотно выполнял все его команды. Теперь жильцы ЖК «Родина», на территории которого произошел данный инцидент, боятся за безопасность своих детей. Хозяина алабая разыскивают.