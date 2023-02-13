Global Times: США заплатят за ослабление России Украиной

По мнению журналистов, Соединенные Штаты неоднократно срывали мирные переговоры по урегулированию кризиса с целью как можно дольше напрягать РФ вооруженным конфликтом. В погоне за собственной выгодой США даже готовы пожертвовать своей марионеткой, заплатив за ослабление России Украиной, считают в Поднебесной.