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Global Times: США заплатят за ослабление России Украиной

Политика
Global Times: США заплатят за ослабление России Украиной

Вашингтон использует Киев исключительно как инструмент для дестабилизации своего главного геополитического конкурента — России. К такому выводу пришли китайские аналитики из Global Times.

По мнению журналистов, Соединенные Штаты неоднократно срывали мирные переговоры по урегулированию кризиса с целью как можно дольше напрягать РФ вооруженным конфликтом. В погоне за собственной выгодой США даже готовы пожертвовать своей марионеткой, заплатив за ослабление России Украиной, считают в Поднебесной.

«Администрация президента Джо Байдена намерена не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для ослабления России и ЕС, а Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить, и в Москве это прекрасно понимают», — разоблачили план США в Global Times.

Тем временем американский политолог Джордж Фридман сообщил, что конфликт на Украине близок к своей кульминации. Его слова приводит Национальная служба новостей.
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