Компания Apple может ограничить использование порта USB-C в iPhone 15

Американская компания Apple может предусмотреть некоторые ограничения для работы с портом USB-C в смартфонах линейки iPhone 15. Так, пользователям могут помешать использовать аксессуары от сторонних производителей.
Как сообщил китайский инсайдер в Weibo, компания из Купертино будет вынуждена снабдить свои устройства портами USB-C не позднее конца 2024 года, однако Apple может ввести собственные ограничения.
Так, новые устройства могут поставляться со специальной прошивкой, которая будет определять, пользуется владелец оригинальным или неоригинальным кабелем. В случае со вторым Apple может снизить скорость зарядки и передачи данных.