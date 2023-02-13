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Компания Apple может ограничить использование порта USB-C в iPhone 15

Технологии
Компания Apple может ограничить использование порта USB-C в iPhone 15

Американская компания Apple может предусмотреть некоторые ограничения для работы с портом USB-C в смартфонах линейки iPhone 15. Так, пользователям могут помешать использовать аксессуары от сторонних производителей.

Как сообщил китайский инсайдер в Weibo, компания из Купертино будет вынуждена снабдить свои устройства портами USB-C не позднее конца 2024 года, однако Apple может ввести собственные ограничения.

Так, новые устройства могут поставляться со специальной прошивкой, которая будет определять, пользуется владелец оригинальным или неоригинальным кабелем. В случае со вторым Apple может снизить скорость зарядки и передачи данных.
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